Lagardère : solide publication pour l'exercice 2019

(CercleFinance.com) - Annoncé ce soir, le chiffre d'affaires 2019 du périmètre cible du groupe Lagardère s'affiche en hausse de +4,5% en données comparables, à 6,936 milliards d'euros. 'Cette dynamique de croissance est portée par la solide performance de Lagardère Travel Retail qui affiche une croissance de +6,3% et par une très bonne année pour Lagardère Publishing avec +2,8%', commente le groupe. De même, le Résop du périmètre cible progresse de +5,6%, à +361 millions d'euros, 'sous l'effet conjugué des bonnes performances de Lagardère Travel Retail et de Lagardère Publishing et de l'intégration de HBF notamment'. Par ailleurs, le résultat net consolidé s'affiche à +11 millions d'euros, contre +199 millions en 2018, en raison de l'effet défavorable du résultat net des activités abandonnées. Retraité des éléments non récurrents et non opérationnels, le résultat net ajusté part du Groupe s'établit à +200 millions d'euros, stable par rapport à 2018. 'Pour 2020, le groupe Lagardère prévoit une progression du Résop comprise entre +4% et +6% à change constant, hors acquisition de IDF et hors impact du coronavirus', indique le groupe s'agissant de ses perspectives.

