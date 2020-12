Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lagardère : salue la décision de la Cour d'Appel de Paris Cercle Finance • 17/12/2020 à 12:50









(CercleFinance.com) - Lagardère SCA salue la décision de la Cour d'Appel de Paris. ' Lagardère SCA salue la décision prononcée ce jour par la Cour d'Appel de Paris et réitère son attachement à un dialogue actionnarial constructif dans l'intérêt du Groupe et de l'ensemble de ses parties prenantes ' indique le groupe.

Valeurs associées LAGARDERE Euronext Paris +1.57%