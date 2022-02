Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lagardère : s'échappe au-dessus des 24,5E information fournie par Cercle Finance • 18/02/2022 à 15:38









(CercleFinance.com) - Après 2 mois et une semaine de plafonnement systématique et quotidien, Lagardère s'échappe au-dessus des 24,5E et grimpe une 'marche d'escalier' en direction des 26,5E, ex-résistance de fin septembre 2018.

L'objectif suivant ne sera autre que le zénith annuel des 28,3E du 7 octobre 2020 puis de mi-mai à début novembre 2017.





Valeurs associées LAGARDERE SA Euronext Paris +5.14%