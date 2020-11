LAGARDERE : revenus trimestriels pénalisés par la chute du travel retail

(AOF) - Le chiffre d'affaires de Lagardère a chuté de 38,8% à 1,188 milliard au troisième trimestre. Si les revenus de Lagardère Publishing (Edition) sont en croissance de 6% 704 millions d'euros, porté par le succès de ses publications et le rebond du marché, ceux du Travel Retail ont chuté de 66,1 % à 393 millions en raison de la contraction du trafic aérien mondial.

Compte tenu de l'incertitude du contexte économique lié à la pandémie et notamment de la difficulté à estimer les conditions de reprise du trafic aérien, Lagardère a confirmé l'annulation de la guidance de Résop (résultat opérationnel courant des sociétés intégrées) communiquée le 27 février 2020 et suspendue de manière indéterminée le 25 mars 2020.

La société ajoute qu'elle entend poursuivre le dialogue actionnarial engagé fin août 2020 avec pour objectif commun que le Groupe résiste au mieux à cette crise inédite et en ressorte renforcé.

