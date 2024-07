Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Lagardère: résultat net pdg de 36 ME au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 23/07/2024 à 17:45









(CercleFinance.com) - Le groupe Lagardère réalise un chiffre d'affaires de 4 193 ME Au 30 juin 2024, en croissance de 13,3% en données publiées et de 10,1% en données comparables par rapport au 1er semestre 2023.



Lagardère Publishing réalise un chiffre d'affaires d' 1 309 ME, soit +5,0% en données publiées et +4,5% en données comparables.



Lagardère Travel Retail réalise un chiffre d'affaires du premier semestre 2024 de 2 748 ME, soit +18,0% en données publiées et +13,5% en données comparables.



Le résultat net ajusté - part du Groupe (qui exclut les éléments non récurrents / non opérationnels) s'élève à 36 ME, contre 24 ME au 1er semestre 2023.





Valeurs associées LAGARDERE SA 22,70 EUR Euronext Paris +0,89%