Lagardère: résultat net ajusté de 252 ME en 2023

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires du Groupe en 2023 s'établit à 8 081 ME, en croissance de +14,0% par rapport à 2022 en données comparables.



Le Résop Groupe s'établit à 520 ME en 2023 contre 438 ME en 2022, en progression de +82 ME. Le Résop de Lagardère Publishing s'élève à 301 ME (contre 302 ME en 2022) et celui de Lagardère Travel Retail à 245 ME (contre 136 ME en 2022).



Le résultat net ajusté - part du Groupe ressort à 252 ME, contre 265 ME en 2022.



À fin décembre 2023, le free cash-flow du Groupe hors variation de BFR4 se situe à 275 ME, contre 294 ME en 2022.



' Pour 2024, Lagardère Publishing devrait maintenir des performances similaires à celles de 2023 ' indique le groupe.





