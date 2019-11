Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lagardère : résiliation d'un contrat d'agence par la CAF Cercle Finance • 06/11/2019 à 07:43









(CercleFinance.com) - Lagardère indique que la Confédération Africaine de Football (CAF) a décidé de résilier unilatéralement et avec effet immédiat le contrat d'agence les liant jusqu'en 2028, décision qu'il 'conteste fermement', la considérant 'illégale, abusive et non fondée'. 'En effet, rien ne saurait justifier une résiliation du contrat et pas davantage l'enquête en cours de la commission de la concurrence du COMESA qui n'a encore rendu aucune décision', affirme le groupe qui 'invite la CAF à revenir au plus vite à une position raisonnable'. Estimant qu'il 'incombe à la CAF de se joindre aux efforts de Lagardère Sports dans le cadre de la procédure en cours', Lagardère prévient qu'à défaut, il 'engagerait toute action pour défendre ses droits et obtenir une complète indemnisation du préjudice qu'elle subirait'.

Valeurs associées LAGARDERE Euronext Paris +4.00%