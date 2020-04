LAGARDERE répond au communiqué de Patrick Sayer

(AOF) - Le groupe Lagardère répond au communiqué de Monsieur Patrick Sayer par le commentaire officiel suivant : « Lagardère maintient tous les termes de son communiqué relatif à la question de l'indépendance du candidat de Amber capital, M. Patrick Sayer, et répondra comme il se doit aux procédures judiciaires qu'il annonce et qui démontreront la séquence des faits qui l'ont conduit à démissionner de ses fonctions de Juge Consulaire. Lagardère réaffirme également son étonnement au regard du maintien de sa candidature au Conseil de Surveillance de Lagardère en qualité de « membre indépendant ».

Cette réponse vient après que Patrick Sayer ait tenu à préciser, hier, qu'ayant été nommément mis en cause par des allégations mensongères émanant d'un communiqué du groupe Lagardère, susceptibles de porter atteinte à son honneur et sa considération, il nie sans équivoque lesdites allégations et a confié la défense de ses intérêts à Me Versini-Campinchi et Me Saint-Pierre en vue d'examiner les voies et moyens de demander réparation de ces propos diffamatoires.

