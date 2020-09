Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lagardère : replonge de -12%, sous les 15,7E Cercle Finance • 18/09/2020 à 15:25









(CercleFinance.com) - Lagardère replonge de -12%, sous les 15,7E (l'ex-zénith du 14 août), et même 15,4E, ce qui efface tous les gains (un peu spéculatifs) depuis le 25 août. Le titre semble bien parti pour retracer le plancher des 14,9E des 20 et 21 août dernier, voir les 14,5E (ex-zénith du 23/07)

Valeurs associées LAGARDERE Euronext Paris -11.21%