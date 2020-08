Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lagardère : repasse au-dessus de 15,5E Cercle Finance • 12/08/2020 à 11:45









(CercleFinance.com) - Lagardère repasse au-dessus de 15,5E et s'élance en direction des 18,2E (zénith du 20 avril). En cas de 'pullback', le titre pourrait revenir prendre appui sur 14,45/14,5E, l'ex zénith des 9 juin et 23 juillet.

Valeurs associées LAGARDERE Euronext Paris +3.40%