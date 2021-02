Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lagardère : renoue avec les 20E Cercle Finance • 01/02/2021 à 18:56









(CercleFinance.com) - Lagardère renoue avec les 20E et s'éloigne un peu de la zone dangereuse des 18,9E mais le titre reste clairement enfermé au sein d'un étroit corridor 18,5/21E, dans l'attente d'un catalyseur (possibilité d'évolution de la structure juridique ou montée au capital de Bolloré) qui pourrait relancer le titre à l'assaut des 24E (au minimum) ou des 28E du 8/10

Valeurs associées LAGARDERE Euronext Paris +5.52%