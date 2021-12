Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lagardère : rembourse les 465 ME de son PGE information fournie par Cercle Finance • 08/12/2021 à 17:41









(CercleFinance.com) - Lagardère a remboursé ce jour la totalité du prêt garanti par l'État de 465 millions d'euros qui lui avait été consenti le 31 décembre 20201. Le remboursement a été effectué notamment par l'utilisation du solde du produit de l'émission obligataire de 500 millions d'euros à maturité 2027 placée avec succès en octobre 2021. ' Ce remboursement intervient après que le Groupe a révisé à la hausse ses perspectives 2021 de profitabilité et confirmé une solide position de liquidité, à 1,9 milliard d'euros au 30 septembre 2021 ' indique la direction.

Valeurs associées LAGARDERE SA Euronext Paris -0.35%