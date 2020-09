Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lagardère : rejet de la demande d'une AG exceptionnelle Cercle Finance • 01/09/2020 à 07:57









(CercleFinance.com) - Lagardère a annoncé lundi soir que son conseil de surveillance a rejeté la demande d'Amber Capital et Vivendi de convocation d'une assemblée générale exceptionnelle, jugeant que 'les conditions juridiques ne sont pas réunies pour déroger au calendrier social connu'. Cependant, en accord avec la gérance, il a décidé 'd'ouvrir un dialogue actionnarial constructif et apaisé'. C'est pourquoi son comité des nominations, des rémunérations et de la RSE s'est saisi de la candidature de Virginie Banet pour l'examiner. Par ailleurs, le conseil de surveillance a pris acte des démissions d'Aline Sylla-Walbaum et d'Yves Guillemot, et a coopté Valérie Bernis en remplacement d'Aline Sylla-Walbaum. Elle rejoindra le comité des nominations, des rémunérations et de la RSE.

Valeurs associées LAGARDERE Euronext Paris 0.00%