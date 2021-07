Lagardère réduit ses pertes au premier semestre 2021

(AOF) - Lagardère a réalisé une perte de 171 millions d'euros au premier semestre 2021, après une perte de 422 millions un an plus tôt. Le résultat opérationnel (Résop) du groupe de médias s'établit quant à lui à 3 millions d'euros et redevient ainsi positif après la perte opérationnelle de 218 millions enregistrée à la même époque l'an dernier. Lagardère Publishing a enregistré le Résop le plus élevé depuis 10 ans à 110 millions d'euros (27 millions en 2020) et Lagardère Travel Retail a vu le sien s'améliorer, passant de -209 millions à -96 millions d'euros.

Le chiffre d'affaires du groupe s'établit à 2,076 milliards d'euros, soit une hausse de 5% en données comparables. Celui de Lagardère Publishing a atteint 1,13 milliards d'euros, soit +16,4% en données consolidées et +18,7% en données comparables. L'écart entre les données consolidées et comparables s'explique par un effet périmètre de +8 millions d'euros relatif aux acquisitions du Livre Scolaire et de Laurence King Publishing, et par un effet de change négatif de -30 millions, lié essentiellement à la dépréciation du dollar.

Le chiffre d'affaires de Travel Retail est quant à lui de 831 millions d'euros, soit -12,3% en données consolidées et -9,2% en données comparables en raison d'un effet de change négatif de 29 millions d'euros.

Pour l'année 2021, malgré un environnement incertain, Lagardère s'attend à ce que la branche Publishing atteigne une marge opérationnelle de pus de 10%, quand le Travel Retail devrait minimiser le flow through à un niveau compris entre 15% et 20%.

AOF - EN SAVOIR PLUS

La presse magazine en effervescence

En deux ans cette presse a considérablement évolué en France. Les trois groupes leaders (Lagardère, Bertelsmann et Mondadori) se sont quasiment désengagés pour laisser la place à de nouveaux acteurs. Le groupe Lagardère ne conserve aujourd'hui que « Paris Match » et le « JDD ». Les titres « Elle », « Version Femina », « Télé 7 Jours », « France Dimanche », « Ici Paris » ont été cédés à un nouvel entrant, Czech Media Invest (CMI), contrôlé par le tchèque Daniel Kretinsky.

Pascal Chevalier, issu de la Net économie, s'est, lui, emparé de Mondadori France (« Grazia », « Biba », « Closer », « Science & Vie ») l'an passé, après avoir repris « Marie France » en 2013. Son groupe dispute désormais la position de leader avec Prisma Media qui pourrait tomber dans le giron de Vivendi, contrôlé par Vincent Bolloré. Prisma Media détient notamment les titres « Femme Actuelle », « Geo », « Gala », « Voici », « Télé-Loisirs » et « Capital ».