Lagardère réduit sa perte nette à 101 millions d'euros en 2021
information fournie par Reuters17/02/2022 à 07:46
17 février (Reuters) - Lagardère SA LAGA.PA a annoncé jeudi dans un communiqué: * LAGARDERE - LE GROUPE LAGARDÈRE RESTAURE SA PROFITABILITÉ EN 2021 AVEC UNE FORTE PROGRESSION DU RÉSOP À 249 M€ * LAGARDERE - PROPOSITION DE DIVIDENDE ORDINAIRE À 0,50 € PAR ACTION * LAGARDERE - APRÈS UNE ANNÉE 2021 EXCEPTIONNELLE ET DANS UN CONTEXTE TOUJOURS INCERTAIN EN 2022, POURSUITE DES EFFORTS DE MAÎTRISE DES COÛTS ET DE LA TRÉSORERIE TOUT EN RESTANT ATTENTIF AUX OPPORTUNITÉS DE DÉVELOPPEMENT * LAGARDERE - ANNÉE RECORD POUR LAGARDÈRE PUBLISHING : CHIFFRE D'AFFAIRES EN CROISSANCE DE +8,1% * LAGARDERE - EN 2021, RÉSOP À 351 M€ AVEC UNE MARGE OPÉRATIONNELLE2 DE 13,5% * LAGARDERE - EN 2021, FLOW-THROUGH3 DE 11,8% POUR LAGARDÈRE TRAVEL RETAIL, ATTESTANT DE SON EXCELLENCE OPÉRATIONNELLE DANS UN ENVIRONNEMENT QUI RESTE PERTURBÉ * LAGARDERE - MARGE OPÉRATIONNELLE POSITIVE ET FORTE GÉNÉRATION DE TRÉSORERIE POUR LE GROUPE EN 2021, PERMETTANT UNE DIMINUTION DE L'ENDETTEMENT NET DE 198 M€ * LAGARDERE - LAGARDÈRE PUBLISHING ATTEND UNE MARGE OPÉRATIONNELLE10 LÉGÈREMENT SUPÉRIEURE À 11% POUR L’ANNÉE 2022 * LAGARDERE - EN 2021, RÉSULTAT NET - PART DU GROUPE RESSORT À -101 M€, CONTRE -660 M€ EN 2020 * LAGARDERE - LE CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDÉ9 DE LAGARDÈRE PUBLISHING EST ATTENDU À UN NIVEAU STABLE EN 2022 * LAGARDERE - À FIN DÉCEMBRE 2021, LE FREE CASH-FLOW DU GROUPE HORS VARIATION DE BFR EST EN NETTE PROGRESSION À 176 M€, CONTRE -239 M€ EN 202 * LAGARDERE - VARIATION DU BFR EST FAVORABLE À 280 M€ EN 2021, VERSUS -17 M€ EN 2020 * LAGARDERE - LA RATIONALISATION DES COÛTS DU CORPORATE SE POURSUIVRA EN 2022, AVEC UN OBJECTIF DE RÉDUCTION SUPPLÉMENTAIRE DE 10 M€ POUR ATTEINDRE UN NIVEAU DE 35 M€ EN 2022, SOIT UNE BAISSE DE 50% EN TROIS ANS VERSUS 2019 * LAGARDERE - ENDETTEMENT NET EST EN BAISSE À 1 535 M€ AU 31 DÉCEMBRE 2021, PAR RAPPORT À UN MONTANT DE 1 733 M€ AU 31 DÉCEMBRE 2020 * LAGARDERE - LAGARDÈRE PUBLISHING RÉALISE UN RÉSOP D'UN MONTANT HISTORIQUE DE 351 M€ (VERSUS 246 M€ EN 2020) ET LAGARDÈRE TRAVEL RETAIL AMÉLIORE SON RÉSOP À -81 M€ (CONTRE -353 M€ EN 2020) * LAGARDERE - RÉSULTAT AVANT CHARGES FINANCIÈRES ET IMPÔTS (RACFI) S'ÉTABLIT À 66 M€ EN 2021 CONTRE -549 M€ EN 2020 ET INCLUT CETTE ANNÉE DES ÉLÉMENTS NON RÉCURRENTS / NON OPÉRATIONNELS POUR -184 M€ * LAGARDERE - LAGARDERE TRAVEL RETAIL: POURSUIT SES INITIATIVES D’EXCELLENCE OPÉRATIONNELLE INITIÉES PENDANT LA CRISE, AFIN DE PERMETTRE À LAGARDÈRE TRAVEL RETAIL DE CONTENIR LE FLOW THROUGH EN 2022 À UN NIVEAU COMPRIS ENTRE 15% ET 20%11 DANS L’HYPOTHÈSE D’UNE ACTIVITÉ SUPÉRIEURE AU NIVEAU DE 2021 * LAGARDERE - LES EFFORTS DE MAÎTRISE DES COÛTS AU NIVEAU DES ACTIVITÉS ET DU CORPORATE, COMBINÉS À LA GÉNÉRATION DE TRÉSORERIE DES OPÉRATIONS, PERMETTENT AU GROUPE D’AFFICHER UN NIVEAU DE LIQUIDITÉ SUPÉRIEUR À 2 MDS€ À FIN 2021 * LAGARDERE - LA SITUATION DE LIQUIDITÉ DU GROUPE EST SOLIDE, AVEC 2 039 M€ DE LIQUIDITÉS DISPONIBLES, DONT 937 M€ DE TRÉSORERIE ET PLACEMENTS FINANCIERS AU BILAN ET 1 102 M€ DE MONTANT NON TIRÉ DE LA FACILITÉ DE CRÉDIT RENOUVELABLE Texte original sur Eikon .... Pour plus de détails, cliquez sur LAGA.PA (Bureau de Paris) ((blandine.henault@thomsonreuters.com;))
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