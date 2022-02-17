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Lagardère réduit sa perte nette à 101 millions d'euros en 2021
information fournie par Reuters17/02/2022 à 07:46

    17 février (Reuters) - Lagardère SA  LAGA.PA  a annoncé
jeudi dans un communiqué:
    * LAGARDERE - LE GROUPE LAGARDÈRE RESTAURE SA PROFITABILITÉ
EN
2021 AVEC UNE FORTE PROGRESSION DU RÉSOP À 249 M€
    * LAGARDERE - PROPOSITION DE DIVIDENDE ORDINAIRE À 0,50 €
PAR
ACTION
    * LAGARDERE - APRÈS UNE ANNÉE 2021 EXCEPTIONNELLE ET DANS UN
CONTEXTE TOUJOURS INCERTAIN EN 2022, POURSUITE DES EFFORTS DE
MAÎTRISE DES COÛTS ET DE LA TRÉSORERIE TOUT EN RESTANT ATTENTIF
AUX OPPORTUNITÉS DE DÉVELOPPEMENT
    * LAGARDERE - ANNÉE RECORD POUR LAGARDÈRE PUBLISHING :
CHIFFRE
D'AFFAIRES EN CROISSANCE DE +8,1%
    * LAGARDERE - EN 2021, RÉSOP À 351 M€ AVEC UNE MARGE
OPÉRATIONNELLE2 DE 13,5%
    * LAGARDERE - EN 2021, FLOW-THROUGH3 DE 11,8% POUR LAGARDÈRE
TRAVEL RETAIL, ATTESTANT DE SON EXCELLENCE OPÉRATIONNELLE DANS
UN ENVIRONNEMENT QUI RESTE PERTURBÉ
    * LAGARDERE - MARGE OPÉRATIONNELLE POSITIVE ET FORTE
GÉNÉRATION DE
TRÉSORERIE POUR LE GROUPE EN 2021, PERMETTANT UNE DIMINUTION DE
L'ENDETTEMENT NET DE 198 M€
    * LAGARDERE - LAGARDÈRE PUBLISHING ATTEND UNE MARGE
OPÉRATIONNELLE10 LÉGÈREMENT SUPÉRIEURE À 11% POUR L’ANNÉE 2022
    * LAGARDERE - EN 2021, RÉSULTAT NET - PART DU GROUPE RESSORT
À
-101 M€, CONTRE -660 M€ EN 2020
    * LAGARDERE - LE CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDÉ9 DE LAGARDÈRE
PUBLISHING EST ATTENDU À UN NIVEAU STABLE EN 2022
    * LAGARDERE - À FIN DÉCEMBRE 2021, LE FREE CASH-FLOW DU
GROUPE
HORS VARIATION DE BFR EST EN NETTE PROGRESSION À 176 M€, CONTRE
-239 M€ EN 202
    * LAGARDERE - VARIATION DU BFR EST FAVORABLE À 280 M€ EN
2021,
VERSUS -17 M€ EN 2020
    * LAGARDERE - LA RATIONALISATION DES COÛTS DU CORPORATE SE
POURSUIVRA EN 2022, AVEC UN OBJECTIF DE RÉDUCTION SUPPLÉMENTAIRE
DE 10 M€ POUR ATTEINDRE UN NIVEAU DE 35 M€ EN 2022, SOIT UNE
BAISSE DE 50% EN TROIS ANS VERSUS 2019
    * LAGARDERE - ENDETTEMENT NET EST EN BAISSE À 1 535 M€ AU 31
DÉCEMBRE 2021, PAR RAPPORT À UN MONTANT DE 1 733 M€ AU 31
DÉCEMBRE 2020
    * LAGARDERE - LAGARDÈRE PUBLISHING RÉALISE UN RÉSOP D'UN
MONTANT
HISTORIQUE DE 351 M€ (VERSUS 246 M€ EN 2020) ET LAGARDÈRE TRAVEL
RETAIL AMÉLIORE SON RÉSOP À -81 M€ (CONTRE -353 M€ EN 2020)
    * LAGARDERE - RÉSULTAT AVANT CHARGES FINANCIÈRES ET IMPÔTS
(RACFI)
S'ÉTABLIT À 66 M€ EN 2021 CONTRE -549 M€ EN 2020 ET INCLUT CETTE
ANNÉE DES ÉLÉMENTS NON RÉCURRENTS / NON OPÉRATIONNELS POUR -184
M€
    * LAGARDERE - LAGARDERE TRAVEL RETAIL: POURSUIT SES
INITIATIVES
D’EXCELLENCE OPÉRATIONNELLE INITIÉES PENDANT LA CRISE, AFIN DE
PERMETTRE À LAGARDÈRE TRAVEL RETAIL DE CONTENIR LE FLOW THROUGH
EN 2022 À UN NIVEAU COMPRIS ENTRE 15% ET 20%11 DANS L’HYPOTHÈSE
D’UNE ACTIVITÉ SUPÉRIEURE AU NIVEAU DE 2021
    * LAGARDERE - LES EFFORTS DE MAÎTRISE DES COÛTS AU NIVEAU
DES
ACTIVITÉS ET DU CORPORATE, COMBINÉS À LA GÉNÉRATION DE
TRÉSORERIE DES OPÉRATIONS, PERMETTENT AU GROUPE D’AFFICHER UN
NIVEAU DE LIQUIDITÉ SUPÉRIEUR À 2 MDS€ À FIN 2021
    * LAGARDERE - LA SITUATION DE LIQUIDITÉ DU GROUPE EST
SOLIDE, AVEC
2 039 M€ DE LIQUIDITÉS DISPONIBLES, DONT 937 M€ DE TRÉSORERIE ET
PLACEMENTS FINANCIERS AU BILAN ET 1 102 M€ DE MONTANT NON TIRÉ
DE LA FACILITÉ DE CRÉDIT RENOUVELABLE

Texte original sur Eikon  .... 
Pour plus de détails, cliquez sur  LAGA.PA 

 (Bureau de Paris)
 ((blandine.henault@thomsonreuters.com;))

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