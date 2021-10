Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lagardère : réduction du montant de l'obligation de 2023 information fournie par Cercle Finance • 05/10/2021 à 17:44









(CercleFinance.com) - Le groupe indique qu'une partie du produit de l'émission obligataire de 500 millions d'euros à échéance octobre 2027 a été utilisée ce jour à hauteur de 150 millions d'euros. ' Cela permet de réduire d'autant le montant nominal de l'obligation de 500 millions d'euros à échéance avril 2023 ' indique le groupe. Le produit restant de l'émission obligataire à échéance 2027 sera destiné aux besoins généraux de l'entreprise, y compris un remboursement partiel du prêt garanti par l'État mis en place par Lagardère.

Valeurs associées LAGARDERE SA Euronext Paris +0.53%