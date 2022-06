Lagardère : Ramzi Khiroun s'en va

(AOF) - Ramzi Khiroun annonce son départ du groupe Lagardère. Entré en 2007 au sein du groupe Lagardère, Ramzi Khiroun occupait les fonctions de Conseiller spécial d'Arnaud Lagardère, de Porte-parole du groupe et était membre du Comité exécutif. Il quittera ses fonctions le 30 juin 2022.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Groupe de médias créé en 1945, propriétaire de Hachette, Europe 1, 3ème éditeur mondial et leader mondial de la distribution de presse dans les aéroports ;

- Chiffre d’affaires de 5,1 Mds€ réparti entre l'édition -Lagardère Publishing- pour 51 % et la distribution de presse et livres -Travel Retail- pour 44 %, puis les radios et la presse ;

- Modèle d'activité recentré sur les 2 actifs, l'édition et la distribution ;

- Capital détenu à 45 % par Vivendi, 13,03 % par le fonds souverain du Qatar et 11 % par Bernard Arnaud, Jean-Luc Lagardère étant président directeur général du conseil de 11 membres ;

- Situation financière tendue avec une dette nette ramenée à 1,5 Mds€, soit un effet de levier de 3,6, face à un autofinancement libre redevenu positif à 176 M€ et 2 Mds€ de disponibilités.

Enjeux

- Stratégie visant à refaire de la branche distribution le moteur de croissance du groupe et à confirmer le statut de moteur de puissance de la branche édition, via une nouvelle gouvernance ;

- Stratégie d'innovation focalisée sur l'édition et portée par le programme HIP ;

- Stratégie environnementale peu dynamique avec un retrait limité des émissions de CO2 ;

- Lancement d’une OPA par Vivendi le 14 avril, au prix unitaire de 25,5€, Jean-Luc Lagardère apportant ses titres, probablement fin 2023 lors de l’OPA subsidiaire.

Défis

- Objectifs 2022 : chiffre d’affaires stable et recul de la marge opérationnelle autour de 11 % pour l’édition, - incertitude pour la branche distribution, dépendante de l’activité dans les transports, poursuite des réductions des coûts (10 M€ attendus) dans la branche radio-presse ;

- Dividende 2021 de 0,5 €.

Médias : Disparition progressive de la presse gratuite et m utations de la presse régionale

La pandémie a lourdement affecté la presse gratuite, déjà en difficultés. Le premier titre à s’effondrer a été le quotidien Metro, qui a cessé sa parution en 2015. La crise sanitaire a entraîné une chute des dépenses publicitaires pendant plusieurs mois alors que le modèle économique de ces titres repose intégralement sur les recettes publicitaires. De plus, la désaffection des transports en commun, la généralisation du télétravail dans les entreprises ont encore renforcé le contexte défavorable. D’après les données de l'ACPM (Alliance pour les Chiffres de la Presse et des Médias), la presse gratuite d'information a connu une chute de sa diffusion de 54,3% en 2020, comparée à l'année 2019. Le seul rescapé est désormais le journal 20 Minutes (créé en 2002). Depuis le mois de juin 2021, son édition papier est distribuée trois jours par semaine. Après une chute de 38% de son chiffre d'affaires en 2020, il mise sur le numérique pour rebondir.

Quant à la PQR (presse quotidienne régionale), elle multiplie les initiatives pour doper l'abonnement numérique, après avoir longtemps été épargnée par la crise de la diffusion de la presse grâce aux abonnements. D'après l'Observatoire de l'ACPM, la part des versions numériques sur internet (individuelles et par tiers) représente 57,3% de la diffusion de la presse quotidienne nationale, mais n'atteint que 10% pour les quotidiens régionaux. Pour fidéliser l'abonné numérique, plus volatil que celui du papier, les quotidiens régionaux élargissent leur offre de contenu. Ainsi cinq éditeurs (« Le Télégramme », « La Voix du Nord », « Sud-Ouest », « La Nouvelle République du Centre-Ouest », et « Ebra », filiale du Crédit Mutuel regroupant plusieurs titres) se sont alliés dans la télévision au sein d'une société, Territoires TV, pour mieux monétiser leurs audiences numériques.