Lagardère: Qatar Holding ne souhaite pas apporter à l'OPA

(CercleFinance.com) - Lagardère annonce que Qatar Holding LLC lui a déclaré ne pas avoir l'intention d'apporter ses actions Lagardère à la branche principale ou subsidiaire de l'offre publique déposée par Vivendi le 21 février et approuvée par l'AMF le 12 avril.



Qatar Holding, qui détient 11,52% du capital du groupe, a précisé toutefois qu'il pourrait envisager de procéder à des achats ou à des cessions d'actions Lagardère en fonction des opportunités de marché et/ou des exigences réglementaires applicables.



Pour rappel, dans le cadre de son OPA ouverte du 14 avril au 20 mai inclus, Vivendi propose à titre principal, d'acquérir la totalité des actions Lagardère existantes qu'il ne détient pas, au prix unitaire de 25,50 euros dividende attaché.





Valeurs associées LAGARDERE SA Euronext Paris +0.08%