Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lagardère : présidente nommée pour Lagardère Publicité News Cercle Finance • 27/08/2020 à 11:23









(CercleFinance.com) - Lagardère annonce la nomination par Constance Benqué, présidente de ses activités médias (Lagardère News), de Marie Renoir-Couteau en tant que présidente de la régie publicitaire Lagardère Publicité News. Elle conserve son périmètre d'action au sein du pôle News de Lagardère avec pour missions de diriger les activités commerciales de la radio, de la presse et du digital pour les marques telles qu'Europe 1, Paris Match et Le Journal du Dimanche. Marie Renoir-Couteau dirige également la stratégie et le marketing éditorial des radios, ainsi que la communication de Lagardère News, de Lagardère Publicité News et d'Europe 1. Elle est membre du comité exécutif de Lagardère News.

Valeurs associées LAGARDERE Euronext Paris +0.12%