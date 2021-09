Lagardère présente les grandes ligne de son plan stratégique 2022-2024

(AOF) - Lagardère (-0,26% à 22,84 euros) a présenté hier soir les grandes lignes de son nouveau plan stratégique 2022-2024. Un plan qui "s’inscrit dans la continuité du modèle réaffirmé à l’occasion de la transformation de la société en société anonyme, fondé sur la complémentarité de ses différentes activités ainsi que sur l’optimisation de sa performance opérationnelle", affirme le groupe d'édition et de médias.

Ainsi, Lagardère souhaite poursuivre la croissance externe de sa branche Publishing, représentant plus de la moitié de son activité, "visant tant l'optimisation de l'emprise géographique actuelle que la progression qualitative de l'activité dans tous ses segments". L'éditeur prévoit également une meilleure utilisation de son catalogue et souhaite mettre l'accent sur le numérique afin de conquérir de nouveaux publics.

En parallèle, le groupe continuera de réaliser des économies et de rationaliser les coûts, tout en portant une attention particulière aux problématiques de RSE.

En ce qui concerne la seconde activité phare, le Travel Retail (environ 40% du chiffre d'affaires au premier semestre 2021), Lagardère souhaite renforcer sa position de leader grâce à la multiplication des partenariats, tout en accélérant son expansion, notamment en Asie.

L'accélération sur le digital et la RSE sont également au programme dans le but de renforcer la croissance organique, tout comme la poursuite des efforts d'économies opérationnelles "grâce à la variabilisation des charges et l'optimisation des mesures structurelles de réduction de coûts, ainsi que l'optimisation du fonds de roulement et de la trésorerie".

Enfin, Lagardère prévoit un développement de l'influence et de l'audience de son pôle Lagardère News, une amélioration de son offre éditoriale, une rationalisation des coûts et un renforcement dans le digital.

Sur le volet Vivendi, qui a présenté un projet d'OPA sur Lagardère mi-septembre, Lagardère a annoncé la constitution d'un comité ad hoc composé majoritairement de membres indépendants afin de suivre le processus et de préparer le projet d'avis que le Conseil d'Administration pourrait être amené à rendre le moment venu.

Pour rappel, si les autorisations sont obtenues, Vivendi devrait acquérir d'ici mi-décembre la participation de 17,9% que détient Amber Capital dans Lagardère. Le groupe de Vincent Bolloré dépasserait alors le seuil réglementaire de 30%, le forçant à lancer une OPA.

Cela lui permettrait de mettre la main sur Hachette (qui fait partie de Lagardère Publishing) pour le marier avec Editis et former ainsi un géant de l'édition, ainsi que plusieurs médias de presse écrite et audiovisuelle (Europe 1, Paris Match, le JDD...). La branche Travel Retail, moins stratégique pour un groupe de médias, pourrait être cédée pour financer l'OPA.

