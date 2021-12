Lagardère prend acte du projet de Vivendi et remercie ses actionnaires information fournie par AOF • 13/12/2021 à 12:04



(AOF) - Lagardère recule de 0,33% à 24,12 euros lundi, pour essayer de rester le plus proche possible des 24,10 euros, le prix de rachat proposé par Vivendi pour acquérir la participation d'Amber Capital, actionnaire du groupe à hauteur de 17,5%. Le géant de l'édition a déclaré vendredi soir "avoir pris acte" de l'accélération du processus d'acquisition entrepris par le groupe de Vincent Bolloré. Il constituera par ailleurs, à l'issue du Conseil d'administration qui se réunira le 17 décembre prochain, un comité ad hoc chargé de suivre le processus puis désignera un expert indépendant.



Oddo Securities note que "le communiqué n'indique plus que le comité ad hoc sera composé majoritairement des membres indépendants. Ce qui avait été le cas dans la communication du 28/09. Nous ignorons pour le moment la composition de ce groupe".



"Au vu du rapport de l'expert, le Conseil d'administration rendra, le moment venu, un avis motivé sur ce projet d'offre, qui sera inclus dans la note d'information en réponse de la Société déposée auprès de l'Autorité des marchés financiers", précise pour sa part Lagardère.



Pour rappel, Vivendi avait déclaré à la mi-septembre dernier vouloir acquérir la participation de 17,5% détenue par Amber Capital au Sein de Lagardère SA au prix de 24,10 euros par action, faisant ressortir une prime de 24% par rapport au cours de clôture du 15 septembre. L'opération, qui devrait intervenir d'ici le 15 décembreune fois toutes les autorisations obtenues.



Une fois l'opération achevée, le groupe de Vincent Bolloré détiendra 45,1% du capital de Lagardère, l'obligeant à déposer un projet d'OPA sur le solde des actions non détenues, comme le prévoit la règlementation lorsque le seuil de 30% est franchi à la hausse. Vivendi a déclaré la semaine passée qu'il déposerait son projet auprès de l'AMF d'ici février 2022, au prix de 24,10 euros par action, prix identique à celui payé à Amber Capital, conformément à la réglementation applicable.



Selon Oddo Securities, l'OPA "pourrait être finalisée d'ici mi/fin avril. A cette échéance, Vivendi pourrait alors détenir 75 à 89% du capital, selon quels actionnaires vendent. Nous estimons possible que Financière Agache et QIA soient vendeurs mais pas Lagardère Capital (Arnaud Lagardère)".



Dans une communiqué distinct publié ce lundi à titre personnel, Arnaud Lagardère a exprimé toute sa gratitude envers "les actionnaires représentés au sein du conseil y compris Amber qui va nous quitter, pour avoir contribué à cette paix actionnariale" signée en juin dernier.



Le milliardaire s'est également dit "fier et heureux" d'avoir Vivendi, "un partenaire de très grande qualité", comme actionnaire de sa société. Il a rappelé que l'actionnariat de Vivendi s'inscrivait durablement dans la stratégie de développement "ambitieuse et responsable" de Lagardère SA et a déclaré le groupe d'édition conserverait "l'intégrité de son périmètre et que son management pourrait compter sur son soutien pour poursuivre ses objectifs de conquêtes".



"A toutes celles et à tous ceux qui, comme moi, en gardent la mémoire, je dis sans retenue que notre actionnaire Vivendi et la famille Bolloré sont à la hauteur de l'héritage que nous a laissé Jean-Luc Lagardère", a conclu l'homme d'affaires.