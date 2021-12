Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lagardère: prend acte du projet d'offre de Vivendi information fournie par Cercle Finance • 10/12/2021 à 17:48









(CercleFinance.com) - La Société a pris acte de l'accélération, annoncée le 9 décembre 2021, du processus d'acquisition par Vivendi SE de la participation d'Amber Capital et de lancement d'une offre publique obligatoire.



Le Conseil d'administration qui se réunira le 17 décembre prochain constituera en son sein un comité ad hoc puis désignera, sur proposition de ce dernier, un expert indépendant indique le groupe.



' Au vu du rapport de l'expert, le Conseil d'administration rendra, le moment venu, un avis motivé sur ce projet d'offre, qui sera inclus dans la note d'information en réponse de la Société déposée auprès de l'Autorité des marchés financiers ' rajoute le groupe.





