Lagardère : pourrait changer de statut juridique

(CercleFinance.com) - Le groupe Lagardère pourrait abandonner le statut juridique de société en commandite indique BFM Business pour éviter une déroute à l'assemblé générale du 5 mai. Rappelons qu'Amber propose une révocation de tous les membres actuels. Le fonds demande le renouvellement total du conseil de surveillance. Il détient actuellement 16,4% du capital de Lagardère. Cela représente plus de deux fois la participation détenue par Arnaud Lagardère. Le changement de statut juridique de société en commandite en société anonyme classique semble être la seule solution pour s'assurer du soutien de son deuxième actionnaire, le Qatar et de sa banque, le Crédit Agricole indique BFM Business. L'abandon de ce statut permettrait de redonner du pouvoir aux actionnaires comme le Qatar qui détient 13% du capital et 19% des droits de vote rajoute BFM Business. Rappelons également que Marc Ladreit de Lacharrière et Financière de l'Odet (holding détenant 64% de Bolloré) auraient acquis des titres Lagardère et détiendraient une participation inférieure à 5% du capital selon Les Echos. ' L'objectif serait un soutien lors de la prochaine AG pour rejeter les propositions d'Amber. Financière de l'Odet pourrait donc être actionnaire minoritaire de Lagardère. Vincent Bolloré accéderait alors à un poste d'observation sur l'avenir de Lagardère et, à terme, pourrait se positionner comme actionnaire de référence si le contexte le permet ' indique Oddo.

Valeurs associées LAGARDERE Euronext Paris -2.01%