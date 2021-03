Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lagardère : plusieurs nominations chez Hachette Livre Cercle Finance • 29/03/2021 à 17:42









(CercleFinance.com) - Le conseil d'administration d'Hachette Livre a nommé aujourd'hui Pierre Leroy au poste de Président Directeur Général, en remplacement de Arnaud Nourry. Sur proposition de Pierre Leroy, le conseil d'administration d'Hachette Livre a également nommé ce jour Fabrice Bakhouche en qualité de Directeur Général Délégué. Secrétaire Général et Directeur Financier, Fabrice Bakhouche a rejoint Hachette Livre en 2017 après avoir occupé notamment les postes de conseiller du Premier ministre en charge des médias et du numérique et de directeur de cabinet de la Ministre de la Culture et de la Communication.

Valeurs associées LAGARDERE Euronext Paris -0.82%