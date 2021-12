Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Lagardère plus optimiste sur les perspectives de son activité d'édition information fournie par AOF • 20/12/2021 à 09:43



(AOF) - Lagardère a relevé les perspectives de profitabilité de Lagardère Publishing pour l’année 2021. La marge opérationnelle précédemment estimée à un niveau se rapprochant de 12%, est désormais attendue aux alentours de 13,5%. La bonne dynamique et le mix porteur des ventes de la branche ont un effet plus favorable qu’anticipé sur sa profitabilité dans un contexte de crise sanitaire qui perdure.



Les résultats annuels 2021 du groupe Lagardère seront publiés le 17 février 2022 après Bourse.





