(CercleFinance.com) - Lagardère plonge de -7% vers 19E et se dirige tout vers un retracement du récent plancher des 18,8E du 14 juillet ou des 18,6E du 15.

Valeurs associées LAGARDERE Euronext Paris +4.31%