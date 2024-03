Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Lagardère: Pierre Leroy quitte la Direction Générale information fournie par Cercle Finance • 20/03/2024 à 07:43









(CercleFinance.com) - Pierre Leroy a informé le Conseil d'Administration de sa décision de mettre fin à ses mandats de Directeur Général Délégué, membre du Comité Exécutif et Censeur du Conseil d'Administration de Lagardère SA, avec effet immédiat au 19 mars 2024.



À compter de cette même date, Pierre Leroy est nommé Conseiller du Président-Directeur Général du Groupe M. Arnaud Lagardère.



Pierre Leroy conserve par ailleurs les mandats au sein du Groupe de Président de Lagardère Ressources, société employant l'ensemble des fonctions centrales du Groupe ; de Président de Lagardère Paris Racing Ressources ; d'Administrateur Délégué de la Fondation Jean-Luc Lagardère ; et de Président de la Fondation Hachette pour la lecture.





