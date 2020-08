Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lagardère : pacte entre Vivendi et Amber Capital Cercle Finance • 11/08/2020 à 09:33









(CercleFinance.com) - Vivendi et Amber Capital, respectivement premier et deuxième actionnaire de Lagardère avec 23,5% et 20% du capital, annoncent la signature d'un pacte 'malgré leurs divergences, et à la suite des très mauvais résultats annoncés par Lagardère il y a quelques jours'. Ils vont dans ce cadre entamer auprès de Lagardère des démarches afin d'avoir, chacun, au conseil de surveillance une représentation minoritaire, de trois membres pour Amber Capital et un membre pour Vivendi. Ils ont également souhaité stabiliser son actionnariat en se consentant pour cinq ans, aux termes d'un accord conclu ce jour, un droit de première offre et un droit de préemption réciproques. Le texte de cet accord a été transmis à l'AMF.

Valeurs associées LAGARDERE Euronext Paris -1.30%