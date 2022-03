Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lagardère: ouverture de 5 restaurants à l'aéroport Santiago information fournie par Cercle Finance • 01/03/2022 à 16:53









(CercleFinance.com) - Lagardère Travel Retail, en partenariat avec la société chilienne Global Group Corporation (GGCorp) annonce l'ouverture aujourd'hui de cinq restaurants à l'aéroport Arturo-Merino-Benítez de Santiago du Chili.



À partir d'aujourd'hui, les passagers en transit dans le nouveau terminal international de l'aéroport de Santiago peuvent se restaurer dans l'un des cinq nouveaux restaurants opérés par Lagardère Travel Retail.



Trois autres restaurants ouvriront prochainement, en fonction de la reprise du trafic. Au total, Lagardère Travel Retail exploitera 20 restaurants à l'aéroport d'ici 2023.





