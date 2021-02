Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lagardère : opportunités de croissance en Amérique du Sud Cercle Finance • 22/02/2021 à 18:19









(CercleFinance.com) - Lagardère Travel Retail a remporté un appel d'offres lancé par l'aéroport Arturo-Merino-Benítez de Santiago du Chili pour exploiter 20 points de vente de restauration, en partenariat avec la société chilienne Global Group Corporation (GGCorp). Ces ouvertures marquent le début des opérations de Lagardère Travel Retail Amérique du Sud et au Chili. Les magasins seront situés dans le terminal existant et dans le nouveau terminal de l'aéroport, pour une surface commerciale totale de 3600 mètres carrés. Ils ouvriront entre Juillet 2021, avec l'ouverture du nouveau terminal international de l'aéroport de Santiago, et Janvier 2022, lorsque le terminal existant sera rénové.

Valeurs associées LAGARDERE Euronext Paris +0.44%