Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lagardère : offre reçue pour 75% de Lagardère Sports Cercle Finance • 16/12/2019 à 07:56









(CercleFinance.com) - Lagardère annonce reçu une offre d'achat de H.I.G. Capital portant sur 75% de Lagardère Sports, valorisant Lagardère Sports à environ 110 millions d'euros, et l'ensemble de la branche Lagardère Sports and Entertainment à environ 150 millions. Le groupe anticipe la reconnaissance d'une dépréciation estimée entre 210 et 240 millions qui reflète notamment la résiliation unilatérale du contrat avec la CAF. Il pour objectif une réalisation de la transaction avant la fin du premier trimestre 2020. Par ailleurs, Lagardère tiendra un Investor Day début 2020, à l'occasion de la publication de ses résultats annuels 2019 durant lequel il présentera la stratégie, les perspectives et la performance opérationnelle des activités de Lagardère Publishing et de Lagardère Travel Retail.

Valeurs associées LAGARDERE Euronext Paris 0.00%