Lagardère : Oddo confirme son conseil avant l'AG

(CercleFinance.com) - Lagardère SCA pourrait abandonner son statut de commandite par actions pour celui de SA selon le site BFM Business.

Lagardère C&M proposerait ainsi aux autres actionnaires (commanditaires) de supprimer ce statut en échange d'une part plus importante du capital. Il détient actuellement 7% du capital et pourrait ainsi proposer d'obtenir au final entre 10 et 20%.

' La question est alors de savoir si un pacte d'actionnaires pourrait être conclu avec l'autre actionnaire historique QIA (20% des DDV). En effet, les deux actionnaires pourraient alors créer une minorité de blocage limitant fortement les perspectives d'OPA ' indique Oddo.

' L'arrivée de Fimalac ou Odet/Bolloré au capital est importante. Il pourrait en effet être une contrepartie à QIA et devenir le 1er actionnaire du groupe. Un contrôle de Lagardère (SA et non SCA) serait alors beaucoup plus facile puisque le statut de commandite ne le protégerait plus. Financière de l'Odet / Bolloré pourrait notamment alors viser un rapprochement progressif de Lagardère et Bolloré, ce qui éviterait que le groupe soit acquis par un autre concurrent ' rajoute Oddo.

Oddo confirme son conseil à l'achat sur le titre avec un objectif de 14 E.