Lagardère : obtention d'un prêt garanti par l'Etat

(CercleFinance.com) - Dans un contexte incertain de prolongement de la crise sanitaire, Lagardère annonce avoir mis en place auprès de ses principales banques partenaires françaises et européennes, un emprunt de 465 millions d'euros garanti à hauteur de 80% par l'État. Ce prêt, à échéance initiale de douze mois, est assorti d'une option d'extension jusqu'à cinq années additionnelles. Cette option est exerçable par la société à sa discrétion, à l'issue de la période initiale d'un an. Le groupe a aussi conclu un accord avec ses banques, consistant en un ajustement de la facilité de crédit à 1,1 milliard d'euros, une extension de la facilité de mai 2022 à mars 2023 à hauteur d'un milliard et une redéfinition des covenants financiers durant cette période.

Valeurs associées LAGARDERE Euronext Paris -1.37%