Lagardère : objectifs suspendus et réduction du dividende Cercle Finance • 25/03/2020 à 09:02









(CercleFinance.com) - Compte tenu de l'incertitude sur la durée et l'ampleur de l'épidémie et des mesures gouvernementales, Lagardère annonce suspendre la guidance annoncée le 27 février dernier et indique qu'il 'en fournira une révision dès lors qu'il sera en mesure de le faire'. Sa gérance a aussi décidé de modifier la proposition de dividende ordinaire pour le réduire de 1,30 à un euro par action et retirer l'option de paiement en actions. Sous réserve de l'approbation des actionnaires, il sera détaché le 7 mai et mis en paiement le 11 mai.

Valeurs associées LAGARDERE Euronext Paris +6.71%