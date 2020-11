Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lagardère : nouveau teneur de compte de titres nominatifs Cercle Finance • 23/11/2020 à 07:23









(CercleFinance.com) - Lagardère indique que Société Générale Securities Services (SGSS) a été désignée en qualité de mandataire pour la gestion administrative de son registre des actionnaires inscrits en nominatif, à compter du 7 décembre prochain. Les actionnaires au nominatif pur recevront de la part de SGSS, d'ici fin novembre, une communication par e-mail, ou par voie postale le cas échéant, et une convention de compte titres précisant les modalités pratiques de gestion de leur compte au nominatif pur.

Valeurs associées LAGARDERE Euronext Paris 0.00%