Lagardère : nouveau Président du Conseil de Surveillance

(CercleFinance.com) - Le Conseil de Surveillance, réuni ce matin, a décidé, de nommer M. Patrick Valroff, à compter de ce jour, Président du Conseil de Surveillance et Président du Comité d'Audit de Lagardère SCA. ' M. Patrick Valroff, membre très actif depuis une dizaine d'années dans les travaux du Conseil de Surveillance et du Comité d'Audit, dispose, outre son expertise financière, d'une connaissance approfondie du Groupe et de ses activités qui lui permettront de remplir pleinement ses fonctions ' indique le groupe.

Valeurs associées LAGARDERE Euronext Paris +0.26%