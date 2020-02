Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lagardère : nouveau plancher historique à 15,45E, -20% annuel Cercle Finance • 28/02/2020 à 17:22









(CercleFinance.com) - Lagardère (-10%) pulvérise le plancher des 17E du 3 février, ouvre un 'gap' de rupture sous 17,86E et inscrit un nouveau plancher historique à 15,45E, soir un repli en forme de mini-krach de -20% annuel. Le dernier mouvement de balancier entre 17 et 18,6E induisait un objectif de 15,4E qui est déjà atteint. Le prochain 'rendez-vous', ce pourrait être 12,6E, soit -50% depuis le zénith des 25,26E du 24 avril 2019.

