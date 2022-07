Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lagardère: nominations dans le pôle news information fournie par Cercle Finance • 20/07/2022 à 08:00









(CercleFinance.com) - Lagardère annonce la nomination d'Alain Liberty comme directeur des affaires institutionnelles et membre du comité exécutif du pôle Lagardère News : il pilotera les relations avec les autorités de régulation, les administrations et les institutions compétentes.



Directeur général du Groupe 1981 (2019-2022), premier groupe de radios indépendantes en France, Alain Liberty remplacera ainsi à partir du 1er septembre, pour ses fonctions réglementaires, Charles-Emmanuel Bon qui quittera le pôle news fin septembre.



Concernant les autres fonctions de Charles-Emmanuel Bon, la responsabilité des ressources techniques et de la diffusion radio sera désormais assurée par Vincent Brossard, promu directeur des opérations, qui intègre également le comité exécutif de Lagardère News.





