Lagardère: nomination de Jérôme Béglé au JDD

(CercleFinance.com) - Arnaud Lagardère, Président-Directeur Général du groupe Lagardère, et Constance Benqué, Présidente de Lagardère News, annoncent la nomination de Jérôme Béglé comme Directeur Général de la rédaction du Journal du Dimanche.



Après avoir été Directeur adjoint de la rédaction du Figaro Magazine, Jérôme Béglé rejoint Le Point en 2012 comme Rédacteur en chef du site, il est depuis 2014 Directeur adjoint de la rédaction. Il est également intervenant sur la chaîne CNews depuis 18 mois.



' Nous nous réjouissons de l'arrivée de Jérôme Béglé qui pourra, avec Cyril Petit - Directeur de la rédaction - poursuivre les chantiers de transformation initiés sur le JDD, en particulier sur le numérique '.





