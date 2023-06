Lagardère : nomination de Céline Soubranne en qualité de directrice de la RSE du groupe

(AOF) - Lagardère SA annonce la nomination ce jour de Céline Soubranne en qualité de directrice de la RSE du groupe. Rattachée au secrétariat général du groupe, Céline Soubranne sera chargée de définir, en lien avec la direction générale et le conseil d’administration, la stratégie RSE globale du groupe et de piloter, coordonner et animer sa mise en œuvre à travers l’ensemble des branches opérationnelles du groupe, en lien avec leurs équipes et parties prenantes. Dans cette mission, Céline Soubranne pourra s’appuyer sur Jean-Sébastien Guillou qui est promu directeur adjoint de la RSE.

Parmi les acteurs indépendants, le Français Banijay est le leader mondial avec un chiffre d'affaires attendu de 3 milliards d'euros en 2022 sur un marché qui représente 100 milliards de revenus. Mediawan (soutenu par le fonds KKR), dont le chiffre d'affaires s'élève à 1 milliard d'euros, est l'autre principal intervenant français du secteur. Le marché est encore très fragmenté car selon l'Observatoire européen de l'audiovisuel, les vingt premiers groupes de production étaient à l'origine de seulement 38% des titres créés en 2020. Toutefois les experts estiment que le secteur est entré dans une phase de consolidation. Ainsi la cotation en bourse de Banijay vise à lui permettre de mieux participer à ce mouvement.