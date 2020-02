Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lagardère : nomination d'Emmanuel Rapin Cercle Finance • 03/02/2020 à 10:03









(CercleFinance.com) - Gérard Adsuar, Directeur Financier du groupe Lagardère, annonce la nomination d'Emmanuel Rapin au poste de Directeur du Financement et des Relations Investisseurs à compter du 1er février 2020. ' Outre les missions de Trésorerie et de Financement Groupe qu'il conserve, il prend la suite de Florence Lonis et aura donc la responsabilité des Relations Investisseurs ' indique le groupe. ' Il sera l'interlocuteur privilégié des marchés financiers et assurera la coordination des actions du Groupe en matière de relations avec les actionnaires, les investisseurs et les analystes financiers '. Directeur de la Trésorerie, du Financement et des Assurances du Groupe, Emmanuel Rapin a rejoint Lagardère en 2012. Il était le Directeur du Financement et de la Trésorerie du groupe Rhodia depuis janvier 2009.

Valeurs associées LAGARDERE Euronext Paris -0.70%