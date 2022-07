Lagardère : nomination au pole news

(AOF) - Le groupe Lagardère annonce la nomination d'Alain Liberty comme directeur des affaires institutionnelles et membre du comité exécutif du pôle Lagardère News. Il aura pour mission de piloter les relations avec les autorités de régulation, les administrations et les institutions compétentes.

Points clés

- Groupe de médias créé en 1945, propriétaire de Hachette, Europe 1, 3ème éditeur mondial et leader mondial de la distribution de presse dans les aéroports ;

- Chiffre d’affaires de 5,1 Mds€ réparti entre l'édition -Lagardère Publishing- pour 51 % et la distribution de presse et livres -Travel Retail- pour 44 %, puis les radios et la presse ;

- Modèle d'activité recentré sur les 2 actifs, l'édition et la distribution ;

- Capital détenu à 45 % par Vivendi, 13,03 % par le fonds souverain du Qatar et 11 % par Bernard Arnaud, Jean-Luc Lagardère étant président directeur général du conseil de 11 membres ;

- Situation financière tendue avec une dette nette ramenée à 1,5 Mds€, soit un effet de levier de 3,6, face à un autofinancement libre redevenu positif à 176 M€ et 2 Mds€ de disponibilités.

Enjeux

- Stratégie visant à refaire de la branche distribution le moteur de croissance du groupe et à confirmer le statut de moteur de puissance de la branche édition, via une nouvelle gouvernance ;

- Stratégie d'innovation focalisée sur l'édition et portée par le programme HIP ;

- Stratégie environnementale peu dynamique avec un retrait limité des émissions de CO2 ;

- Lancement d’une OPA par Vivendi le 14 avril, au prix unitaire de 25,5€, Jean-Luc Lagardère apportant ses titres, probablement fin 2023 lors de l’OPA subsidiaire.

Défis

- Objectifs 2022 : chiffre d’affaires stable et recul de la marge opérationnelle autour de 11 % pour l’édition, - incertitude pour la branche distribution, dépendante de l’activité dans les transports, poursuite des réductions des coûts (10 M€ attendus) dans la branche radio-presse ;

- Dividende 2021 de 0,5 €.

Les acteurs français bien positionnés dans la production audiovisuelle

Parmi les acteurs indépendants, le Français Banijay est le leader mondial avec un chiffre d'affaires attendu de 3 milliards d'euros en 2022 sur un marché qui représente 100 milliards de revenus. Mediawan (soutenu par le fonds KKR), dont le chiffre d'affaires s'élève à 1 milliard d'euros, est l'autre principal intervenant français du secteur. Le marché est encore très fragmenté car selon l'Observatoire européen de l'audiovisuel, les vingt premiers groupes de production étaient à l'origine de seulement 38% des titres créés en 2020. Toutefois les experts estiment que le secteur est entré dans une phase de consolidation. Ainsi la cotation en bourse de Banijay vise à lui permettre de mieux participer à ce mouvement.