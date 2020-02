LAGARDERE : Nicolas Sarkozy et Guillaume Pepy rejoignent le conseil de surveillance

(AOF) - Lagardère a annoncé que le conseil de surveillance, réuni ce matin, a décidé, à l'unanimité, sur recommandation du comité des nominations, des rémunérations et de la gouvernance, de coopter Nicolas Sarkozy et Guillaume Pepy en remplacement de Xavier de Sarrau et François David, démissionnaires. Nicolas Sarkozy, ancien président de la République Française, et Guillaume Pepy, ancien président de la SNCF, rejoignent le conseil de surveillance en qualité de membres indépendants et siègeront tous deux au sein du comité stratégique que le conseil a décidé de créer en son sein.

Dans le cadre de ses travaux, le comité stratégique, dont Guillaume Pepy assurera la présidence et au sein duquel Patrick Valroff et Gilles Petit siègeront également, échangera périodiquement avec la Gérance afin d'apporter au Conseil son éclairage sur les orientations stratégiques, l'environnement concurrentiel et les opérations significatives du groupe qui lui seront présentées.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Communication - Medias

Sur les neuf premiers mois de l'année 2018, les recettes publicitaires nettes (après négociations) des médias ont diminué de 1,7%, à près de 5,9 milliards d'euros. Le dynamisme de la publicité en ligne a bénéficié à tous les médias et a permis de limiter ce repli. Les recettes nettes digitales de la télévision, de la presse, de la radio et de la communication extérieure ont bondi de 10,8% sur la période. Des disparités existent selon les supports. La communication extérieure est le support le plus dynamique (+4% au global, à 868 millions d'euros) grâce au digital. Les autres supports ont perdu du chiffre d'affaires : le repli de la radio est le moins marqué (-0,4 %). La presse dans son ensemble (presse quotidienne nationale et régionale, presse hebdomadaire régionale, magazines et gratuits) affiche une baisse de 4,1%. Quant aux régies des chaînes de télévision, elles ont vu leur chiffre d'affaires s'effriter de 0,8%, du fait d'un effet de base défavorable lié à la Coupe du monde de football.