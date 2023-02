Lagardère : nette amélioration des résultats en 2022

Analyse sectorielle Communication et Médias

Lagardère Publishing devrait maintenir en 2023 des performances similaires à celles de 2022 malgré les tensions sur les coûts. Dans un environnement normalisé, alors que le trafic aérien mondial poursuit sa reprise, Lagardère Travel Retail dispose d'un potentiel de croissance de son chiffre d'affaires et de sa rentabilité, incluant les initiatives Leap.

(AOF) - Lagardère affiche au titre de 2022 un résultat net part du groupe de 161 millions d’euros, contre une perte nette de 101 millions d’euros en 2021. Le Résop, qui correspond au résultat opérationnel courant ajusté des sociétés intégrées est passé de 249 millions d’euros en 2021 à 438 millions d’euros en 2022. Le groupe d’édition et de distribution souligne que sa profitabilité est supérieure à 2019, grâce à la performance de ses deux principaux piliers d’activité. Avec 6,93 milliards de chiffre d’affaires, le groupe enregistre une croissance de 28,3% en données comparables.

