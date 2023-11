Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lagardère: Maxime Saada nommé vice-président information fournie par Cercle Finance • 29/11/2023 à 08:18









(CercleFinance.com) - Lagardère annonce la nomination ce mercredi de Maxime Saada en tant que vice-président du groupe, auprès de son PDG Arnaud Lagardère. Il intègre le comité exécutif et conserve par ailleurs ses fonctions actuelles.



En février 2018, Maxime Saada a été nommé président de Studiocanal puis en avril 2018, président du directoire de Groupe Canal+. Il est aussi membre du directoire de Vivendi depuis le 24 juin 2022 et président de l'Olympia depuis le 31 mai dernier.



'Son expérience à la tête du Groupe Canal+ ainsi que dans les autres filiales de Vivendi qu'il dirige - Dailymotion et L'Olympia - représentera un atout capital dans le développement et la stratégie du groupe Lagardère', commente Arnaud Lagardère.





