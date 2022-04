Lagardère: maintient ses perspectives pour 2022 information fournie par Cercle Finance • 26/04/2022 à 08:56

(CercleFinance.com) - Le groupe Lagardère réalise un chiffre d'affaires de 1 304 ME au 31 mars 2022, en croissance de +44,0% en données publiées et de +38,0% en données comparables.



L'activité Lagardère Publishing réalise un chiffre d'affaires de 554 ME, soit +8,7% en données publiées et +1,4% en données comparables. Lagardère Travel Retail affiche un chiffre d'affaires de 694 ME, soit +103,4% en données publiées et +96,8 % en données comparables par rapport au 31 mars 2021.



Le Groupe maintient ses perspectives pour l'année 2022 communiquées lors de la publication des résultats annuels le 17 février 2022. Le chiffre d'affaires consolidé de Lagardère Publishing est attendu à un niveau stable en 2022. Lagardère Publishing attend une marge opérationnelle légèrement supérieure à 11% pour l'année 2022.



Lagardère Travel Retail devrait contenir le flow through en 2022 à un niveau compris entre 15% et 20% dans l'hypothèse d'une activité supérieure au niveau de 2021.