Lagardère : lourde rechute de -15% vers 12,1E

(CercleFinance.com) - Plombé par ses trimestriels, Lagardère rechute de -15% vers 12,1E, effaçant d'un coup tous ses gains (spéculatifs avec l'offensive de Bolloré et Arnault) depuis le 11 juin. En cas de poursuite de la baisse, le support suivant se dessine vers 11,2E.

Valeurs associées LAGARDERE Euronext Paris -15.49%