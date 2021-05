Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lagardère : les obligataires approuvent la transformation Cercle Finance • 17/05/2021 à 11:38









(CercleFinance.com) - Les porteurs des trois souches d'obligations émises par la Société ont été préalablement consultés en assemblées générales le 17 mai 2021 et ont approuvé le projet de transformation de la société en SA. Il s'agit du projet de transformation de Lagardère SCA en société anonyme présenté par la Gérance en vue d'une soumission à l'Assemblée Générale des actionnaires du 30 juin 2021.

Valeurs associées LAGARDERE Euronext Paris -0.20%