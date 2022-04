Lagardère: le Travel Retail se reprend et soutient la croissance

(AOF) - Au 31 mars 2022, le groupe Lagardère a réalisé un chiffre d'affaires de 1,3 milliard d'euros, en progression de 44% en données publiées et de 38% en données comparables. L’écart entre les données publiées et comparables s’explique par un effet de change favorable de +40 millions d'euros essentiellement lié à l’appréciation du dollar américain, et par un effet de périmètre positif de +20 millions principalement lié à l’acquisition de Workman Publishing. La croissance a été portée par la reprise du Travel Retail.

L'activité de Travel Retail a connu en effet une croissance de 103,4% en données publiées, à 694 millions d'euros, en dépit du variant omicron. "Le début de l'année 2022 vient confirmer la dynamique de reprise enregistrée en fin d'année 2021, écrit Lagardère. L'activité ne retrouve toutefois pas encore son niveau de 2019 (-28,7% vs. T1 2019)". Lagardère Travel Retail souhaite contenir son flow through en 2022 à un niveau compris entre 15% et 20% dans l'hypothèse d'une activité supérieure au niveau de 2021.

L'activité Publishing, désormais la seconde du groupe, a progressé de 8,7% à 554 millions d'euros. "Ceci traduit un niveau élevé d'activité après une dynamique sans équivalent enregistrée ces deux années précédentes; on note toutefois une tendance moins favorable pour le marché de l'édition en mars", explique Lagardère. Le chiffre d'affaires de Publishing est attendu stable en 2022.

Médias : Disparition progressive de la presse gratuite et m utations de la presse régionale

La pandémie a lourdement affecté la presse gratuite, déjà en difficultés. Le premier titre à s’effondrer a été le quotidien Metro, qui a cessé sa parution en 2015. La crise sanitaire a entraîné une chute des dépenses publicitaires pendant plusieurs mois alors que le modèle économique de ces titres repose intégralement sur les recettes publicitaires. De plus, la désaffection des transports en commun, la généralisation du télétravail dans les entreprises ont encore renforcé le contexte défavorable. D’après les données de l'ACPM (Alliance pour les Chiffres de la Presse et des Médias), la presse gratuite d'information a connu une chute de sa diffusion de 54,3% en 2020, comparée à l'année 2019. Le seul rescapé est désormais le journal 20 Minutes (créé en 2002). Depuis le mois de juin 2021, son édition papier est distribuée trois jours par semaine. Après une chute de 38% de son chiffre d'affaires en 2020, il mise sur le numérique pour rebondir.

Quant à la La PQR (presse quotidienne régionale), elle multiplie les initiatives pour doper l'abonnement numérique, après avoir longtemps été épargnée par la crise de la diffusion de la presse grâce aux abonnements. D'après l'Observatoire de l'ACPM, la part des versions numériques sur internet (individuelles et par tiers) représente 57,3% de la diffusion de la presse quotidienne nationale, mais n'atteint que 10% pour les quotidiens régionaux. Pour fidéliser l'abonné numérique, plus volatil que celui du papier, les quotidiens régionaux élargissent leur offre de contenu. Ainsi cinq éditeurs (« Le Télégramme », « La Voix du Nord », « Sud-Ouest », « La Nouvelle République du Centre-Ouest », et « Ebra », filiale du Crédit Mutuel regroupant plusieurs titres) se sont alliés dans la télévision au sein d'une société, Territoires TV, pour mieux monétiser leurs audiences numériques.