Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lagardère : le titre chute de -15% après ses semestriels Cercle Finance • 31/07/2020 à 15:05









(CercleFinance.com) - Oddo estime que le groupe a publié hier ses résultats ressortis conformes aux attentes (EBIT de -218 ME contre -221 ME attendus). ' Le momentum court terme reste difficile avec un fort manque de visibilité sur l'activité de Travel Retail. La fin d'année devrait rester très difficile avec un trafic aérien international toujours anémique. Certes l'activité Publishing se normalise mais cela sera largement insuffisant pour compenser la baisse de TR ' indique Oddo. ' Lagardère Travel Retail affiche une décroissance organique de -86.4% au T2 alors que nous tablions sur -76% '. ' Concernant Lagardère Publishing, la groupe précise que la visibilité sur le S2 reste faible malgré un bon mois de juin et que la baisse de l'EBIT devrait être de 25 à 35% de son CA ' rajoute le bureau d'analyses. Oddo table notamment sur une baisse organique de 55% pour Lagardère TR au 3ème trimestre, avec une amélioration en août et septembre. L'analyste s'attend à un EBITA de -250 ME pour le pôle. Concernant Lagardère Publishing, Oddo relève très légèrement son estimation et table dorénavant sur un EBITA de 159 ME (contre 150 ME précédemment).

Valeurs associées LAGARDERE Euronext Paris -9.79%